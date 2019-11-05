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Революция. Фильм "Супермен" записали на кусочек стекла: как это

Революция. Фильм "Супермен" записали на кусочек стекла: как это - Фото
Иллюстративное фото: pixabay
05.11.2019, 20:59

Корпорации Microsoft и Warner Bros. представили проект Silica от Microsoft Research, новую технологию хранения фильмов

Корпорации Microsoft и Warner Bros. представили проект Silica от Microsoft Research, новую технологию хранения фильмов - информацию можно записывать на кварцевое стекло. Первым фильмом, который получил "кварцевую" копию, стал легендарный "Супермен" 1978 года, который уместился на стеклышке размером 75x75 мм и толщиной 2 мм. Об этом сообщает компания Microsoft.

Оригинальная пленочная копия фильма "Супермен" и его кварцевая замена

Технология работает так: лазер кодирует данные в стекле, создавая слои трехмерных наноразмерных решеток и деформаций на разных глубинах и под разными углами. Искусственный интеллект считывает записанные данные, декодируя узоры, которые создает поляризованный свет, проходящий через кварцевое стекло.

Цель проекта Silica - хранение ценных архивов и данных, которые компании обязаны хранить, но к которым не нужно часто обращаться. Сюда могут входить медицинские записи, финансовые отчеты, юридические контракты и т.д.

Заинтересованность Warner Bros. объяснима: подобное решение способно снизить затраты и повысить эффективность долгосрочного хранения данных. 

Как выяснилось, идея хранить носители на стекле уже использовалась в Warner Bros. Сотрудники архива кинокомпании наткнулись на старые аудиозаписи, которые хранились на стеклянных дисках, которые были несколько больше, чем стандартные виниловые пластинки. На них был записана радиопостановка "Супермен" 1940-х годов.

Поэтому для тестирования новой системы хранения решили выбрать фильм "Супермен".

Используемое в проекте Project Silica от Microsoft Research твердое кварцевое стекло может выдержать кипячение в воде, нагревание в духовке и микроволновой печи, мытье и чистку, размагничивание и другие воздействия окружающей среды. Кварцевое стекло не требует ни кондиционирования для поддержания постоянной температуры, ни осушения воздуха.

По словам замдиректора лаборатории Microsoft Research Cambridge, это кварцевое стекло может храниться в течение неопределенно долгого периода времени.

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microsoft супермен Warner Bros.
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