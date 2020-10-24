Шварценеггер перенес операцию на сердце – ему заменили искусственный клапан

Актер Арнольд Шварценеггер успешно перенес операцию на сердце, у него врожденный порок сердца

Американский актер Арнольд Шварценеггер перенес очередную операцию на сердце. Об этом он сообщил в Twitter.

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73-летнему актеру заменили искусственный аортальный клапан.

"Я чувствую себя фантастически и уже гуляю по улицам Кливленда, наслаждаясь удивительными статуями. Спасибо всем врачам и медсестрам в моей команде", – написал Шварценеггер.

Арнольд Шварценеггер – известный американский актер и бодибилдер. Он родился с пороком сердца, поэтому ему нужны искусственные клапаны. Известно, что предыдущие похожие операции на сердце у него были в 1997 году и в 2018-м.

В марте Шварценеггер пожертвовал $1 млн на борьбу с коронавирусом, а 31 мая поздравил киевлян с Днем города.

Владислав Сердюк

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