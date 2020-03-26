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Месси, Макгрегор, Шварценеггер. Кто еще дал деньги на борьбу с вирусом и сколько

Месси, Макгрегор, Шварценеггер. Кто еще дал деньги на борьбу с вирусом и сколько - Фото
Лионель Месси (Фото: EPA)
26.03.2020, 13:44

Знаменитости не оставили без внимания глобальную борьбу с пандемией коронавируса и пожертвовали средства больницам и благотворительным фондам

Лионель Месси, Хосеп Гвардиола, Конор Макгрегор, Арнольд Шварценеггер, Криштиану Роналду, Роберт Левандовски - эти известные люди уже пожертвовали деньги на борьбу с пандемией коронавируса.

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Футболист "Барселоны" Месси и футбольный тренер Хосеп Гвардиола дали по 1 млн евро каждый. Месси перечислил деньги каталонской больнице, которая занимается изучением вируса, а Гвардиола передал деньги Объединению врачей Барселоны. Об этом пишет Diario Sport.

Ирландский боец ММА Макгрегор выделил 1 млн евро в Ирландии. Эти деньги он потратил на закупку индивидуальных средств защиты, о чем написал в Twitter.

Экс-губернатор штата Калифорния, киноактер Шварценеггер пожертвовал $1 млн и призвал всех небезразличных поддержать его инициативу.

Экс-директор корпорации Microsoft и владелец баскетбольной команды NBA "Лос-Анджелес Клипперс" Стив Балмер перечислил $1 млн пострадавшим от COVID-19 в Лос-Анджелесе.

Вторая ракетка мира Симона Халеп из Румынии выделила деньги на медоборудование для Бухареста и Констанце.

Форвард итальянского "Ювентуса" Роналду вместе со своим агентом Жорже Мендешем передали около 1 млн евро больницам в Лиссабоне и Порту. Средства пойдут на приобретения медоборудования, пишет Daily Mail.

Нападающий "Баварии" Роберт Левандовски вместе с женой Анной пожертвовали 1 млн евро: деньги получит фонд "We kick Сorona", который организовали игроки клуба Йозуа Киммих и Леон Горецка, пожертвовав по 500 000 евро. Об этом пишет немецкое издание Bild.

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Анастасия Тугай
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