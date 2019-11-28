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"Симпсоны". Композитор сериала сообщил о скором закрытии проекта

"Симпсоны". Композитор сериала сообщил о скором закрытии проекта - Фото
Скриншот видео The Simpsons/Youtube
28.11.2019, 22:07

В феврале этого года "Симпсонов" продлили на 32-й сезон

Самый длинный в истории американского телевидения анимационный сериал "Симпсоны" (The Simpsons) может скоро завершиться. Об этом заявил композитор мультсериала Дэнни Элфман, передает Independent.

"Ну, из того, что я слышал, он подходит к концу. Я не знаю точно, но я слышал, что это его последний год", - сказал Элфман.

По словам автора музыки к "Симпсонам", он не ожидал, что сериал станет таким популярным и будет длиться так долго.

"Я думал, это продлится три эпизода и его закроют", - сказал Элфман.

"Симпсоны" были созданы Мэттом Гроунингом для компании FOX. Первый эпизод вышел на экраны в 1987 году. Этот анимационный сериал - пародия на стиль жизни среднего класса США. Большинство событий происходят в вымышленном городке Спрингфилде.

"Симпсоны" – самый длинный мультсериал в истории американского телевидения: более 650 эпизодов, которые объединены в 30 сезонов примерно по 20 серий в каждом.

6 февраля 2019 года "Симпсонов" продлили на 32-й сезон.

  • 14 февраля сообщалось, что стриминговый сервис Disney+ убрал серию мультсериала "Симпсоны", в озвучивании которой принимал участие Майкл Джексон

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мультсериал Симпсоны
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