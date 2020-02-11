Составлен ТОП-10 не переполненных туристами мест для путешествий

Список из десяти интересных мест на планете, куда можно отправиться, не рискуя быть постоянно окруженным толпами туристов, составила компания Intrepid Travel.
Рейтинг Not Hot List появился в ответ на проблему "сверхтуризма" и желание многих путешественников избегать встреч с бесчисленными "инстаграммерами".
Составители списка предлагают людям посетить менее известные, но не менее интересные города, местности и страны.
Кроме того это может помочь снизить туристическую нагрузку на наиболее популярные места, где из-за неумеренного количества приезжающих возникают серьезные экологические проблемы, а также растет усталость местных жителей.
Список новых интересных мест для путешествий от Intrepid Travel выглядит так:
* Дахла, Марокко
* Гамбия
* Гренландия
* Острова Королевы Шарлотты, Канада
* Молдова
* Никарагуа
* Северо-восточная Камбоджа
* Судан
* Остров Сулавеси, Индонезия
* Таджикистан.
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