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Составлен ТОП-10 не переполненных туристами мест для путешествий

Составлен ТОП-10 не переполненных туристами мест для путешествий - Фото
Дахла, Марокко (Фото: flickr.com/julienguyard)
11.02.2020, 19:40

Продвигаемый тренд туризма – путешествовать в непопулярные, но интересные места

Список из десяти интересных мест на планете, куда можно отправиться, не рискуя быть постоянно окруженным толпами туристов, составила компания Intrepid Travel.

Рейтинг Not Hot List появился в ответ на проблему "сверхтуризма" и желание многих путешественников избегать встреч с бесчисленными "инстаграммерами".

Составители списка предлагают людям посетить менее известные, но не менее интересные города, местности и страны.

Кроме того это может помочь снизить туристическую нагрузку на наиболее популярные места, где из-за неумеренного количества приезжающих возникают серьезные экологические проблемы, а также растет усталость местных жителей.

Список новых интересных мест для путешествий от Intrepid Travel выглядит так:

* Дахла, Марокко

* Гамбия

* Гренландия

* Острова Королевы Шарлотты, Канада

* Молдова

* Никарагуа

* Северо-восточная Камбоджа

* Судан

* Остров Сулавеси, Индонезия

* Таджикистан.

  • 17 января сообщалось, что власти Балеарских островов решили ограничить возможности для алкогольного туризма, и приняли закон, запрещающий организацию и рекламу барных туров, а также промотирование продаж алкогольных напитков с использованием "открытых баров" и "счастливых часов", когда клиентам предлагается купить алкоголь со скидками.

Читайте также: Туристов больше, чем жителей. Названы самые посещаемые города

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