Спустя более 50 лет две сестры нашлись благодаря коронавирусу

Одна из женщин попала в больницу, другая - взялась ее лечить и узнала пропавшую сестру по фамилии

В американском штате Небраска сестры искали друг друга 50 лет и нашлись благодаря COVID-19. Об этом сообщило издание Washington Post.

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73-летняя Дорис Криппен и 53-летняя Бев Боро – единокровные сестры: у них общий отец, но разные матери. Дорис воспитывала родная мать, а Бев отдали на удочерение, когда ей было шесть месяцев. Всю жизнь она искала свою кровную родню, сообщает газета.

В мае Криппен заболела, сначала думала, что у нее просто грипп. Но в итоге женщина так ослабела, что упала и сломала руку. Уже в больнице выяснилось, что у нее коронавирус, вследствие чего женщина провела в больнице около месяца.

После выписки ей потребовалась реабилитация. Именно в медцентре по восстановлению работала 53-летняя Бев Боро, которая по имени пациентки догадалась, что это ее сестра.

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У Дорис проблемы со слухом, поэтому Боро написала ей имя: "Уэнделл Хаффман". И Дорис сразу кивнула: "Это мой отец". "И мой тоже", – сказала Боро, показав на бейдж со своим именем.

Дорис называет болезнь "благословением" – ведь именно благодаря коронавирусу она смогла найти семью.

США вступили в новую фазу развития эпидемии COVID-19 координатор рабочей группы Белого дома по борьбе с коронавирусом Дебора Биркс.



: коронавирус чрезвычайно распространился как в городской, так и в сельской местности, заявила

Наталия Софиенко

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