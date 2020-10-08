S.T.A.L.K.E.R. 2. Вышел новый тизер продолжения легендарного шутера: видео
Студия GSC Game World опубликовала свежий тизер S.T.A.L.K.E.R. 2, на котором показала завод Юпитер
Студия GSC Game World опубликовала новый тизер из игры S.T.A.L.K.E.R. 2, в котором запечатлена одна из игровых локаций. Ролик опубликован в Twitter игры.
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На 10-секундном видео, которое опубликовала GSC Game World, запечатлена игровая локация – завод Юпитер, до и после катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Hrm... Going to #Pripyat underground... That's an idea... And that calls for another drink.— S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL (@stalker_thegame) October 7, 2020
☢️ #sale on #gog --> https://t.co/LMuYrcHYj7 #goodhuntingstalker pic.twitter.com/NbbbXeNZUv
"Ну, ходят слухи, что есть секретный туннели в Припять под Юпитером. Но дело в том, что эти слухи обычно после второго стакана начинают трепать, и тогда Юпитер становится таким чертовым кошмаром, что никто не смеет приближаться к нему", – говорится в описании на Facebook.
S.T.A.L.K.E.R. 2 станет игрой с открытым миром, а действия игрока будут иметь "глобальные последствия".
- В конце июля 2020 года студия GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2.
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