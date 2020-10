S.T.A.L.K.E.R. 2. Вышел новый тизер продолжения легендарного шутера: видео

Студия GSC Game World опубликовала новый тизер из игры S.T.A.L.K.E.R. 2, в котором запечатлена одна из игровых локаций. Ролик опубликован в Twitter игры.

На 10-секундном видео, которое опубликовала GSC Game World, запечатлена игровая локация – завод Юпитер, до и после катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Hrm... Going to #Pripyat underground... That's an idea... And that calls for another drink.



