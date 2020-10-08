S.T.A.L.K.E.R. 2. Вышел новый тизер продолжения легендарного шутера: видео

Студия GSC Game World опубликовала свежий тизер S.T.A.L.K.E.R. 2, на котором показала завод Юпитер

Студия GSC Game World опубликовала новый тизер из игры S.T.A.L.K.E.R. 2, в котором запечатлена одна из игровых локаций. Ролик опубликован в Twitter игры.

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На 10-секундном видео, которое опубликовала GSC Game World, запечатлена игровая локация – завод Юпитер, до и после катастрофы на Чернобыльской АЭС.

"Ну, ходят слухи, что есть секретный туннели в Припять под Юпитером. Но дело в том, что эти слухи обычно после второго стакана начинают трепать, и тогда Юпитер становится таким чертовым кошмаром, что никто не смеет приближаться к нему", – говорится в описании на Facebook.

S.T.A.L.K.E.R. 2 станет игрой с открытым миром, а действия игрока будут иметь "глобальные последствия".

СПРАВКА. События S.T.A.L.K.E.R. разворачиваются в альтернативном мире в Чернобыльской зоне отчуждения. Первая игра серии под названием "S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля" вышла в марте 2007 года. В течение последующих двух лет GSC Game World выпустила приквел основной игры "S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо" и сиквел "S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти". S.T.A.L.K.E.R. 2 была анонсирована еще в 2010 году, ее релиз планировался на 2012-й. Однако в 2011 году работа над проектом была остановлена в связи с роспуском команды разработчиков.

В конце июля 2020 года студия GSC Game World представила первый трейлер игры S.T.A.L.K.E.R. 2.

Владислав Сердюк

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