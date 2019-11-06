Тодд Филлипс раскрыл одну из ключевых загадок сюжета "Джокера"

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Персонаж Хоакина Феникса в фильме "Джокер" не убивал свою соседку Софи (ее играет Зази Битц). Неоднозначную сцену из фильма изданию IndieWire прокомментировал его режиссер Тодд Филлипс.

Линия о судьбе Софи намеренно двусмысленно представлена в фильме. После того, как Артур входит в ее квартиру, и выясняется, что девушка не знает его (как оказалось, их отношения в фильме были фантазией Артура), главный герой выходит в коридор. Среди зрителей разгорелся спор, убил ли Артур Софи.

"Он не убивает ее, безусловно. Как режиссер и сценарист я говорю, что он не убивает ее. Нам нравится идея, что для аудитории это почти лакмусовая бумажка: "Насколько он сумасшедший?" – сказал Филлипс.

Режиссер говорит, что большинство людей, с которыми он общался, считают, что Артур не убивал Софи, "потому что они понимают, что он убивает только тех, кто навредил ему".

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