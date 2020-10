Том Круз помахал рукой с крыши едущего поезда во время съемок "Миссия невыполнима": видео

Актера Тома Круза заметили на крыше едущего поезда во время съемок фильма "Миссия невыполнима".

Ролик сняла группа людей, ехавших по дороге, проложенной параллельно железнодорожным путям. Когда их автомобиль поравнялся со съёмочной группой, Круз поприветствовал очевидцев, помахав им рукой. Съемки ленты происходят в Норвегии.

A still from the on-train action set piece.



(source: McQuarrie's Instagram) pic.twitter.com/nXi7sAhSfS