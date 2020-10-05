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Том Круз помахал рукой с крыши едущего поезда во время съемок "Миссия невыполнима": видео

05.10.2020, 15:13
Том Круз помахал рукой с крыши едущего поезда во время съемок
Том Круз (фото - ЕРА)

Съемки фильма происходят в Норвегии

Актера Тома Круза заметили на крыше едущего поезда во время съемок фильма "Миссия невыполнима". 

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Ролик сняла группа людей, ехавших по дороге, проложенной параллельно железнодорожным путям. Когда их автомобиль поравнялся со съёмочной группой, Круз поприветствовал очевидцев, помахав им рукой. Съемки ленты происходят в Норвегии. 

Режиссер фильма Кристофер Макьюари отметил, что масштабы и красота Норвегии оставили "неизгладимый и определяющий отпечаток в фильме". Следующий эпизод ленты планируют снять в Риме. Ранее съемки в Италии переносили из-за карантинных ограничений в стране. 

Станислав Стороженко
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