Том Круз помахал рукой с крыши едущего поезда во время съемок "Миссия невыполнима": видео

Съемки фильма происходят в Норвегии

Актера Тома Круза заметили на крыше едущего поезда во время съемок фильма "Миссия невыполнима".

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Ролик сняла группа людей, ехавших по дороге, проложенной параллельно железнодорожным путям. Когда их автомобиль поравнялся со съёмочной группой, Круз поприветствовал очевидцев, помахав им рукой. Съемки ленты происходят в Норвегии.

A still from the on-train action set piece.



(source: McQuarrie's Instagram) pic.twitter.com/nXi7sAhSfS — Cinephilia & Beyond (@LaFamiliaFilm) October 5, 2020

Режиссер фильма Кристофер Макьюари отметил, что масштабы и красота Норвегии оставили "неизгладимый и определяющий отпечаток в фильме". Следующий эпизод ленты планируют снять в Риме. Ранее съемки в Италии переносили из-за карантинных ограничений в стране.

В октябре 2021 Круз на корабле Сrew Dragon полетит на орбиту для съемок первого в истории человечества художественного фильма, снятого в космосе.

Станислав Стороженко

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