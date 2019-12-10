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Три страны бойкотируют вручение Нобелевских премий: почему

Три страны бойкотируют вручение Нобелевских премий: почему - Фото
Питер Хандке (Фото: EPA)
10.12.2019, 16:10

Турция, Албания и Косово против вручения премии по литературе Питеру Хандке

Церемонию вручения Нобелевских премий, которая состоится сегодня, 10 декабря, решили бойкотировать Турция, Албания и Косово. Таким образом три страны выражают протест против вручения премии по литературе за 2019 год Питеру Хандке. Об этом сообщает Радио Свобода.

Посол Турции в Швеции Хакки Эмре Юнт заявил 9 декабря что турецкий вещатель Hurriyet не посетит церемонию награждения в Стокгольме, где состоятся по меньшей мере две акции против Хандке. Ранее чиновники Турции призвали Шведскую академию изменить решение о присуждении премии Гандке.

Министр иностранных дел Косово Бегджет Паколли заявил, что поручил послу в Швеции бойкотировать церемонию. Он отметил, что "писатель, который поддерживал Милошевича и его геноцид в Боснии и Косово, не заслуживает Нобелевской премии".

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Албании Гент Какай заявил об аналогичном шаге, написав в Twitter, что "оправдание жестокости войны при распаде Югославии не должно быть вознагражденным".

Писатель австрийского происхождения, ныне живущий во Франции, оказался под огнем критики за поддержку сербского авторитарного президента Слободана Милошевича. В 1996 году Питер Хандке опубликовал свои заметки "Справедливость для Сербии", которые были подвергнуты критике за "умаление военных преступлений", совершенных сербскими военными.

Гаагский трибунал обвинял Милошевича в геноциде, в частности убийстве нескольких тысяч жителей Сребреницы, нарушений законов войны и преступлениях против человечества. Несмотря на это, Хандке выступил с речью на похоронах Милошевича.

10 октября Нобелевский комитет объявил имена лауреатов премии за 2018 и 2019 годы. Ими стали польская писательница Ольга Токарчук и Петер Хандеке из Австрии. В 2018 году премию по литературе не вручали из-за секс-скандала в жюри.

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Слободан Милошевич геноцид нобелевская премия литература бойкот питер хандке
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