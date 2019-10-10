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Назвали лауреатов Нобелевской премии по литературе

Назвали лауреатов Нобелевской премии по литературе - Фото
Фото: twitter.com/NobelPrize
10.10.2019, 14:29

Шведская академия объявила имена лауреатов Нобелевской премии по литературе сразу за два года

Сегодня, 10 октября, Нобелевский комитет объявил имена лауреатов премии за 2018 и 2019 годы. Ими стали польская писательница Ольга Токарчук и Петер Хандеке из Австрии.

В 2018 году премию по литературе не вручали из-за секс-скандала в жюри.

Муж шведской поэтессы Катарины Фростенсон, члена Шведской академии с 1992 года, 72-летний фотограф Жан-Клод Арно, был признан виновным в изнасиловании и получил два года тюрьмы. Этот скандал в Шведской академии, которая частично определяет нобелевских лауреатов, отрицательно сказался на Нобелевской премии. Из-за него было принято решение не назначать победителя по литературе в 2018 году.

Кроме того, Фростенсон была обвинена в коррупции за несообщение членам академии о конфликте интересов при распределении субсидий для культурного центра мужа. Некоторые члены академии были вынуждены уйти из учреждения из-за скандала.

  • 5 марта сообщалось, что в этом году Шведская королевская академия вручит две Нобелевские премии по литературе - за 2018 и 2019 года.

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Нобелевская премия по литературе
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