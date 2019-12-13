Ученые назвали опасности долгого и дневного сна

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Дневной сон более чем полтора часа и ночной сон дольше 9 часов могут усилить риск инсульта. К такому выводу пришла группа китайских ученых Dongfeng-Tongji, статью которых публикует Neurology.

Отмечается, что в исследовании участвовали 31 750 человек, не имевших инсульта в анамнезе, средний возраст которых составлял 62 года. Наблюдений продолжались шесть лет, за этот период у испытуемых зафиксировали 1557 случаев инсульта.

Выяснилось, что на риск инсульта имеет большое влияние режим сна. Те, кто спал девять и более часов в сутки, страдали от острых нарушений кровообращения головного мозга на 23% чаще, чем спавшие от семи до восьми часов.

Также оказалось, что напрямую связана с риском развития инсульта и продолжительность дневного сна. У испытуемых, которые регулярно спали днем 90 минут или дольше, инсульт случался на 25% чаще, чем у людей, которые в светлое время суток спали не более 30 минут. При этом те, кто совсем не спал днем, сталкивались с нарушениями в кровообращении мозга чаще тех, кто подремал хотя бы несколько минут.

В целом испытуемые, которые долго спали ночью и днем, сталкивались с инсультом в преклонном возрасте на 85% чаще тех, кто спал умеренно.

Отмечается, что при обработке результатов исследования учитывали также высокое артериальное давление, наличие диабета и пристрастия к курению.

Ученые пришли к выводу, что повысить или снизить вероятность инсульта может также качество сна. Испытуемые, которые охарактеризовали качество своего сна как неудовлетворительное, имели риск инсульта на 29% выше, чем те, кто был доволен качеством сна.

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