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Созданы искусственные нервные клетки

Созданы искусственные нервные клетки - Фото
Фото: UNIVERSITY OF BATH
03.12.2019, 23:14

В будущем их можно будет использовать для лечения людей

Ученые из британского Университета Бата создали искусственные нервные клетки, которые в будущем можно будет использовать для лечения людей. Об этом сообщил BBC.

Отмечается, что крошечные чипы ведут себя как настоящие нервные клетки.

Для воспроизведения того, как нервные клетки передают импульсы со всего тела к мозгу, ученые использовали математику, вычисления и дизайн микросхем.

Исследователям удалось перенести электрические свойства клеток мозга на синтетические схемы, сделанные из кремния. Они воссоздали два типа нейронов: нервные клетки из гиппокампа - части мозга, отвечающей за память, и клетки, участвующие в контроле дыхания.

Ученые заинтересованы в воспроизведении нервных клеток из-за вероятного потенциала для лечения болезней, в которых нейроны дегенерируют и отмирают. Они считают, что в будущем искусственные нервные клетки можно будет использовать для лечения болезни Альцгеймера или сердечной недостаточности.

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