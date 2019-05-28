Украинский фильм претендует на приз фестиваля в Карловых Варах

Кадр из фильма "Мои мысли тихие" (kviff.com)

Фильм украинского режиссера Антонио Лукича "Мои мысли тихие" попал в конкурсную программу фестиваля в Карловых Варах East of the West.

Согласно опубликованному списку, фильм будет соперничать с 11 другими кинолентами.

Трагикомедия Лукича ранее стала одной из победительниц Одесского международного кинофестиваля.

Главные роли в фильме сыграли Ирма Витовская и Андрей Лидаговский. По сюжету, звукорежиссер Вадим отправляется в Карпаты, чтобы записать голос редкой птицы – Раховского крыжня.

Кадр из фильма (kviff.com)

На победу в программе фестиваля в Карловых Варах претендуют, кроме украинской ленты, также:

"Дом Аги" Лендиты Зекираж (Косово),

"Арестуйте" Андрея Кона (Румыния),

"Бык" Бориса Акопова (Россия),

"Определенный тип молчания" Михеля Хогенауэра (Чехия, Нидерланды, Латвия),

"Последний визит" Абдулмохсена Альдхабана (Саудовская Аравия),

"Мамонга" Стефана Малешевича (Сербия, Босния и Герцеговина, Черногория),

"Новая Литва" Каролиса Каупиниса (Литва),

"Принято цензором" Серхата Карааслана (Турция),

"Скандинавская тишина" Марти Хельде (Эстония, Франция, Бельгия),

"Тихие дни" Павола Пекарчика (Словакия, Чехия),

"Zizotek" Вардиса Маринакиса (Греция).

Ранее сегодня сообщалось, что мини-сериал "Чернобыль" производства HBO занял первое место в рейтинге популярности International Movie Data Base.

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