Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
28.05.2019, 19:47

Украинский фильм претендует на приз фестиваля в Карловых Варах

Украинский фильм претендует на приз фестиваля в Карловых Варах - Фото
Кадр из фильма "Мои мысли тихие" (kviff.com)

У трагикомедии Антонио Лукича в конкурсной программе фестиваля 11 конкурентов

Фильм украинского режиссера Антонио Лукича "Мои мысли тихие" попал в конкурсную программу фестиваля в Карловых Варах East of the West.

Согласно опубликованному списку, фильм будет соперничать с 11 другими кинолентами.

Трагикомедия Лукича ранее стала одной из победительниц Одесского международного кинофестиваля.

Главные роли в фильме сыграли Ирма Витовская и Андрей Лидаговский. По сюжету, звукорежиссер Вадим отправляется в Карпаты, чтобы записать голос редкой птицы – Раховского крыжня.

Кадр из фильма (kviff.com)

На победу в программе фестиваля в Карловых Варах претендуют, кроме украинской ленты, также:

"Дом Аги" Лендиты Зекираж (Косово),

"Арестуйте" Андрея Кона (Румыния),

"Бык" Бориса Акопова (Россия),

"Определенный тип молчания" Михеля Хогенауэра (Чехия, Нидерланды, Латвия),

"Последний визит" Абдулмохсена Альдхабана (Саудовская Аравия),

"Мамонга" Стефана Малешевича (Сербия, Босния и Герцеговина, Черногория),

"Новая Литва" Каролиса Каупиниса (Литва),

"Принято цензором" Серхата Карааслана (Турция),

"Скандинавская тишина" Марти Хельде (Эстония, Франция, Бельгия),

"Тихие дни" Павола Пекарчика (Словакия, Чехия),

"Zizotek" Вардиса Маринакиса (Греция).

Ранее сегодня сообщалось, что мини-сериал "Чернобыль" производства HBO занял первое место в рейтинге популярности International Movie Data Base.

Читайте также: Вышел тизер продолжения культовых "Терминаторов" Кэмерона: видео

Отправить:
Распечатать:
Теги: украинский фильм, кино, кинофестиваль, Карловы Вары
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 