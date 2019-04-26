Умерла Быстрицкая: родилась в Киеве, поддержала аннексию Крыма

Элина Быстрицкая (фото - Sputnik/Sergey Pyatakov)

В столице России умерла на 92-м году жизни народная артистка СССР, актриса театра и кино Элина Быстрицкая, поддержавшая военную агрессию России против Украины. Об этом сообщает ТАСС.

Элина Быстрицкая родилась в Киеве в 1928 году, в 1978 году получила звание народной артистки СССР, с 2006 года – лауреат премии правительства России в области культуры.

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В последние годы актриса тяжело болела.

В 2014 году Быстрицкая подписала коллективное обращение в поддержку аннексии Россией украинского Крыма. Тогда же она заявила: "Если учесть, что я родилась и училась на Украине, то хочу сказать, что я безумно рада случившемуся факту присоединения Крыма к России".

Президент страны-агрессора Владимир Путин вызывал у нее "чувство уважения по многим его проявлениям и действиям в вопросах международной и внутренней политики".