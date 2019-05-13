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13.05.2019, 16:51

Умерла голливудская звезда Дорис Дэй

Умерла голливудская звезда Дорис Дэй - Фото
Дорис Дэй, 1955 год (скриншот видео)

Актриса скончалась в возрасте 97 лет

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Голливудская актриса, певица и активистка по защите животных Дорис Дэй умерла в возрасте 97 лет. Об этом сообщает BBC

Подробностей о смерти актрисы пока нет. 

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Дорис Дэй стала известной в 1950-тых благодаря своим ролям в фильмах "Телефон пополам", "Это молодое сердце", "Люби меня или покинь меня". Также в 1953 году песня "Secret Love" из фильма "Джейн-катастрофа", исполненная актрисой, получила Оскар в номинации "Лучшая песня года". 

Дэй считают одной из самых великих актрис в истории.

Вчера, 12 мая, умерла актриса Пегги Липтон, сыгравшая одну из ролей в сериале "Твин Пикс". Причиной смерти Липтон, согласно заявлению ее родственников, стало онкологическое заболевание.

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Теги: умерла, актриса, дейзи дэй
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