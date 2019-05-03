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03.05.2019, 15:58

В Германии суд отобрал автономера за намек на Гитлера

В Германии суд отобрал автономера за намек на Гитлера - Фото
Фото: pixabay.com

Суд постановил, что номерной знак с надписью HH 1933 - аморален

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Административный суд Дюссельдорфа признал законным изъятие местной службой надзора за дорожным движением автомобильного номерного знака HH 1933, который напоминает об эпохе нацистского правления в Германии. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Суд отметил, что для рядового жителя Германии номерной знак с надписью HH 1933 ассоциируется со временами национал-социализма и правления Третьего рейха, поскольку 1933 – это год прихода к власти нацистов, а аббревиатура HH означает нацистское приветствие "Heil Hitler". Суд признал использование такого знака аморальным.

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Сначала мужчине выдали этот знак, позже на него поступила жалоба от одного из граждан и номер отозвали. Владелец знака подал в суд. Теперь мужчина может опротестовать решение в Высшем административном суде в Мюнстере.

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Теги: Германия, суд, адольф гитлер, номерной знак
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