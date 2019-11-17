В Глобальном конкурсе инноваций в Сингапуре победили украинцы

Фото: facebook.com/ykudriavets

Победителями Глобального конкурса инноваций AIGC-2019, прошедшего в Сингапуре, стали четверо украинцев. Об этом сообщил в Facebook заместитель директора по международным отношениям Малой академии наук Евгений Кудрявец.

"Феерическая победа на Глобальном конкурсе инноваций AIGC 2019 в Сингапуре. 4 золотых медали у учащихся Малой академии наук Украины Ольги Харасахал, Софии Петрушин, Назара Поночевного и Дмитрия Лопушанского", - написал он.

Кроме того, по его словам, Харасахал получила на AIGC-2019 абсолютную победу - награду Лучший из лучших (Best Award Trophy).

Харасахал исследует проблемы рака и разработала метод выявления метастаз на ранних стадиях.

Конкурс инноваций проходил в Сингапуре 15-17 ноября.

Недавно сообщалось, что ученые выяснили, что именно помогает раковым клеткам распространяться в мозг, где затем образовываются одни из самых опасных метастаз, и нашли способ блокировать этот процесс.

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