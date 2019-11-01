Ученые узнали, как болезни сердца связаны с риском появления рака

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Американские ученые провели исследование и выяснили, что микрососудистая эндотелиальная дисфункция (ранний признак заболеваний сердца) является свидетельством об увеличенном риске развития раковых опухолей. Об этом сообщает Medical Xpress.

Ученые провели анализ 488 пациентов, которые проходили обследование на микрососудистую эндотелиальную дисфункцию в их клинике с 2006 по 2014 год. Процедура включала в себя реактивную тонометрию периферической артериальной гиперемии.

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Дисфункция определялась как индекс тонометрии на уровне от нуля или ниже двух, период наблюдения в среднем составил шесть лет. В итоге у 9,5% из 221 пациента с дисфункцией затем был диагностирован рак.

Связь между микрососудистой эндотелиальной дисфункцией и раком была более выраженной у мужчин и у людей, страдающих от гипертонии. Как утверждают кардиологи, это открытие может позволить предсказывать рак за пять лет до начала самой болезни.

"Исследование показало, что оценка неинвазивной сосудистой функции может предсказать развитие рака в будущем. Необходимы дополнительные исследования, но оценка сосудистой функции потенциально может показать, что человек подвержен риску", - рассказал Амир Лерман, директор по исследованиям сердечно-сосудистой системы в клинике Майо.

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