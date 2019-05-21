В Киеве пройдет встреча с культовым режиссером Питером Гринуэем

Фото: molodist.com

26 мая в Киеве в рамках кинофестиваля Молодость состоится творческая встреча с живым классиком мирового кино, британским режиссером Питером Гринуэем. Об этом сообщается на сайте фестиваля.

Мероприятие под названием "Кино умерло, да здравствует кино" пройдет в доме "Мастер класс" на Богдана Хмельницкого, 57Б.

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"Питер Гринуэй - культовый британский режиссер и интеллектуал, художник, мастер английского киноавангарда, автор нескольких десятков фильмов, в частности "Повар, вор, его жена и ее любовник", "Эйзенштейн в Гуанахуато", "Тайны "Ночного дозора", - напомнили организаторы "Молодости".

Как сообщалось ранее, поклонники сериала "Игра престолов" подали петицию о том, чтобы финальный сезон шоу был переснят.