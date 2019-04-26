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26.04.2019, 15:45

В Киеве пройдет выставка создателя "Чужих" Гигера

В Киеве пройдет выставка создателя "Чужих" Гигера - Фото
Фото: EPA

30 мая в столичном Довженко-центре при поддержке Посольства Швейцарии откроется выставка швейцарского художника Ганса Рудольфа Гигера

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30 мая в столичном Довженко-центре при поддержке Посольства Швейцарии в Украине откроется выставка лауреата премии "Оскар" за лучшие визуальные эффекты, швейцарского художника Ганса Рудольфа Гигера (1940-2014). Об этом Довженко-центр сообщает в Facebook.

Первый фильм о "Чужих" режиссера Ридли Скотта вышел 40 лет назад, в 1979 году и стал культовым. Выставка состоится в рамках международного празднования этой годовщины.

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Кроме того, на киевском кинофестивале "Молодость" в этом году покажут отреставрированную первую ленту франшизы.

Подробности выставки станут известны позже.

29 марта на канале IGN вышел первый короткометражный фильм по вселенной "Чужих" от компании 20th Century Fox. Автором сценария и режиссером выступил Крис Рединг.

Всего было отобрано шесть из 550 короткометражек в рамках конкурса - также в честь праздования 40-летия первого фильма.

6 апреля вышла вторая кототкометражка.

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Теги: чужие, кино, выставка, Ганс Рудольф Гигер
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