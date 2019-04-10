В Лондоне объявили шортлист Букеровской премии: список книг

В Лондоне объявили шортлист Букеровской премии, присуждаемой в области литературы на английском языке. Претендентов отбирало профессиональное жюри, список опубликован на сайте премии.
В шортлист вошли:
- Джоха аль-Харти (Оман), "Небесные тела";
- Энни Эрно (Франция), "Годы";
- Марион Пошманн (Германия), "Сосновые острова";
- Ольга Токарчук (Польша), "Веди свой плуг по костям умерших";
- Хуан Габриэль Васкес (Колумбия), "Форма руин";
- Алия Трабукко Зеран (Испания / Чили), "Остаток".
Имя победителя объявят 21 мая. Приз премии - 50 000 фунтов стерлингов.