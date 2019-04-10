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10.04.2019, 13:12

В Лондоне объявили шортлист Букеровской премии: список книг

В Лондоне объявили шортлист Букеровской премии: список книг - Фото
Фото: themanbookerprize.com

Список состоит из шести книг

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В Лондоне объявили шортлист Букеровской премии, присуждаемой в области литературы на английском языке. Претендентов отбирало профессиональное жюри, список опубликован на сайте премии.

В шортлист вошли:

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- Джоха аль-Харти (Оман), "Небесные тела";

- Энни Эрно (Франция), "Годы";

- Марион Пошманн (Германия), "Сосновые острова";

- Ольга Токарчук (Польша), "Веди свой плуг по костям умерших";

- Хуан Габриэль Васкес (Колумбия), "Форма руин";

- Алия Трабукко Зеран (Испания / Чили), "Остаток".

Имя победителя объявят 21 мая. Приз премии - 50 000 фунтов стерлингов.

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Теги: литература, Букеровская премия, премия
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