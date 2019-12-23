В Париже умер известный модельер

Эмануэль Унгаро (Фото: скриншот видео Ina Stars/Youtube)

Во Франции в Париже на 87-м году жизни скончался французский модельер итальянского происхождения Эмануэль Унгаро. Об этом сообщает Le Monde.

Причина смерти модельера не уточняется, однако известно, что последние два года Унгаро тяжело болел.

Унгаро родился во французском городе Экс-ан-Прованс в 1933 году в семье итальянских эмигрантов. Будущий модельер переехал в Париж, где учился у испанского кутюрье Кристобаля Балансиаги.

Собственное ателье Унгаро открыл в 1965 году. Среди его клиентов были Жаклин Кеннеди, Катрин Денев и Изабель Аджани.

В 1996 году Унгаро продал итальянской компании Ferragamo контрольный пакет акций своей фирмы.

В 2004 году по состоянию здоровья модельер прекратил творческую деятельность.

6 ноября во Франции в возрасте 68 лет умер модельер Патрик-Луи Виттон.

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