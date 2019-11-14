Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Коллекция осень-зима 2020-2021 будет представлена ​​летом следующего года

Сын королевы Елизаветы II, 70-летний принц Чарльз, выпустит собственную капсульную коллекцию одежды для мужчин и женщин. Благотворительный фонд принца Чарльза The Prince's Foundation и итальянская компания Yoox Net-a-Porter уже начали работать над созданием капсульной коллекции, которая будет называться The Modern Artisan. Об этом сообщается на странице фонда принца.

"Разработанная в Италии и созданная в Великобритании, коллекция The Modern Artisan будет важным подтверждением того, как таланты и технологии могут работать без рамок и границ", - сказал Федерико Марчетти, председатель и генеральный директор Yoox Net-a-Porter.

Коллекцию осень-зима 2020-2021 представят ​​летом следующего года. В ней будет использован текстиль ручной работы. За ее создания будут отвечать студенты из Великобритании и Италии.

"Этот проект - часть долгосрочного партнерства между Yoox Net-a-Porter и Фондом принца - поможет новому поколению научиться сочетать традиционные ремесла с творчеством в эпоху цифровых технологий, он будет основан на этическом подходе к производству, внедрению которого принц Уэльский посвятил последние 40 лет", - говорится в заявлении компании.

Отмечается, что все средства, собранные от продажи, будут направлены в благотворительный фонд.

Фото: Mike Wilkinson/The Prince's Foundation

Читайте также: Принца Чарльза пригласили сняться в новом фильме о Джеймсе Бонде

Отправить:
Распечатать:
Теги: мода, одежда, принц чарльз
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
В США показали щенка с хвостом на лбу: милые видео и фото
В США показали щенка с хвостом на лбу: милые видео и фото
Киану Ривз сыграл растение в новом фильме: видео
Киану Ривз сыграл растение в новом фильме: видео
Футбол. Украина - Эстония: где и когда смотреть матч – видео
Футбол. Украина - Эстония: где и когда смотреть матч – видео
Недвижимость Зеленский одобрил создание электронного кабинета застройщика
Плата за небо. Сколько стоит пролет над Украиной
Мнение Плата за небо. Сколько стоит пролет над Украиной
Характеристики на миллион: как распознать перспективный стартап
Мнение Характеристики на миллион: как распознать перспективный стартап
Популярное
фото/видео
В США показали щенка с хвостом на лбу: милые видео и фото
В США показали щенка с хвостом на лбу: милые видео и фото
Киану Ривз сыграл растение в новом фильме: видео
Киану Ривз сыграл растение в новом фильме: видео 17:29
Футбол. Украина - Эстония: где и когда смотреть матч – видео
Футбол. Украина - Эстония: где и когда смотреть матч – видео 17:17
Скороход ответила на обвинения со стороны Арахамии: видео
Скороход ответила на обвинения со стороны Арахамии: видео 16:53
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 