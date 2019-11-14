Сын королевы Елизаветы II, 70-летний принц Чарльз, выпустит собственную капсульную коллекцию одежды для мужчин и женщин. Благотворительный фонд принца Чарльза The Prince's Foundation и итальянская компания Yoox Net-a-Porter уже начали работать над созданием капсульной коллекции, которая будет называться The Modern Artisan. Об этом сообщается на странице фонда принца.

"Разработанная в Италии и созданная в Великобритании, коллекция The Modern Artisan будет важным подтверждением того, как таланты и технологии могут работать без рамок и границ", - сказал Федерико Марчетти, председатель и генеральный директор Yoox Net-a-Porter.

Коллекцию осень-зима 2020-2021 представят ​​летом следующего года. В ней будет использован текстиль ручной работы. За ее создания будут отвечать студенты из Великобритании и Италии.

"Этот проект - часть долгосрочного партнерства между Yoox Net-a-Porter и Фондом принца - поможет новому поколению научиться сочетать традиционные ремесла с творчеством в эпоху цифровых технологий, он будет основан на этическом подходе к производству, внедрению которого принц Уэльский посвятил последние 40 лет", - говорится в заявлении компании.

Отмечается, что все средства, собранные от продажи, будут направлены в благотворительный фонд.

Фото: Mike Wilkinson/The Prince's Foundation

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