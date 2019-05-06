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06.05.2019, 16:09

В продаже появились фрагменты космического корабля "Аполлон-11"

В продаже появились фрагменты космического корабля "Аполлон-11" - Фото
Фото: ЕРА

Кусочек корабля будет стоить $69

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В магазине-музее Mini Museum теперь можно купить небольшую часть космического корабля NASA, сообщает Naked Science

В коллекции можно приобрести фрагмент термоскотча с космического корабля. Часть термоскотча, из которой были получены эти образцы, обеспечивала теплоизоляцию для командного модуля NASA "Аполлон-11". Фрагмент будет стоить $69.

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Это тот самый корабль, который совершил посадку на Луне 20 июля 1969 года, а его пассажиры Нил Армстронг и Базз Олдрин стали первыми людьми, которые побывали на ее поверхности. 

Mini Museum был создан Хансом Фексом. Его отец был научным сотрудником Национального института здравоохранения. После очередной поездки на Мальту он вернулся с несколькими артефактами и залил их эпоксидной смолой. Так у Фекса появилась идея для будущего музея.

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Теги: nasa, корабль, Аполлон-11
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