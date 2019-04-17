Запуск Antares: в космос летит частично украинская ракета - видео

Сегодня, 17 апреля в 23:46 по киевскому времени, откроется пятиминутное стартовое окно для запуска ракеты-носителя Antares с беспилотным грузовым кораблем Cygnus, который отправится на Международную космическую станцию с 3,5 т воды, пищи, аппаратуры, материалов для экспериментов и прочего.

Если позволит состояние техники, погода и человеческий фактор, старт состоится точно в 23:46.

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Место запуска ракеты — площадка LP-0А коммерческого космодрома MARS на полуострове Делмарва в американском штате Виргиния. На восточном побережье США в это время будет день.

Cygnus незадолго до захвата манипулятором Canadarm2 и стыковки:

Миссия носит название NG-11 S.S. Roger Chaffee в честь астронавта из третьего отряда NASA. Роджер Чаффи был военным пилотом ВВС США, 82 раза летал разведчиком над Кубой, в том числе во время ракетного кризиса 1962 года. На следующий год его взяли в NASA.

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Чаффи работал по программе Gemini, однако шанс попасть в космос 31-летнему астронавту представился в 1967 году: вместе с Вирджилом "Гас" Гриссомом и Эдвардом "Эд" Уайтом он был назначен в первый орбитальный полет "Аполлона-1". Однако во время наземных испытаний на Канаверале в кабине корабля из-за короткого замыкания в атмосфере чистого кислорода вспыхнул пожар.

Огонь бушевал всего 15 секунд: экипаж сгорел заживо. Астронавты не смогли быстро открыть сложные замки люка. Последней радиопередачей в ЦУП был крик Чаффи: "Мы горим! Вытащите нас!"

Чаффи за полтора дня до трагедии:

Эта трагедия показана в фильме "Первый человек" (2018). Кроме того, в память о Чаффи назван кратер на обратной стороне Луны.

Корабль снабжения Cygnus принадлежит американской корпорации Northrop Grumman, у которой (как и у SpaceX) заключен контракт с NASA о снабжении МКС.

Что везут на станцию в этот раз:

Днем 19 апреля Cygnus пристыкуется к американскому модулю станции Unity.

В отличие корабля Dragon от SpaceX, конструкция Cygnus (как и всех остальных грузовиков — российского Прогресса, китайского Тяньчжоу и японского HTV Kounotori) не предусматривает возвращения на Землю.

После отстыковки 23 июля от МКС его до декабря оставят на орбите для различных миссий, а затем вместе с мусором на борту уничтожат в атмосфере; не сгоревшие обломки утопят в океане.

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Antares — одноразовая ракета американской компании Orbital ATK (ныне Northrop Grumman Innovation Systems), которая использует ее для запуска грузовиков Cygnus по программам NASA на МКС. Из девяти запусков один был неудачным: в октябре 2014 года ракету на взлете взорвали из-за неисправности.

Это пятый и последний запуск ракеты в конфигурации "230": с октября будут запускать Antares 230+.

Вывоз из ангара и доставка ракеты к стартовому столу:

Высота Antares 230 - 42,5 метра, диаметр - 3,9 м, масса пустой ракеты - 20,6 т, снаряженной - 263 тонны. На низкую околоземную орбиту она может забросить до 6,5 т груза, стоимость запуска - до $85 млн. Двигатель работает на ракетном керосине и жидком кислороде.

Главная конструкция маршевой ступени - без двигателя - разработана украинским КБ Южное и произведена на Южмаше в сотрудничестве с Хартрон-АРКОС (Харьков), Киевприбор (Киев), Хартрон-ЮКОМ (Запорожье), ЧЕЗАРА и РАПИД (Чернигов).

Все готово к старту (фото — bradykenniston.com):

Фото и видео: Northrup Grumman и NASA