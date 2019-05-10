В Шотландии 81-летняя женщина впервые встретилась с мамой: видео

Фото: скриншот видео

В Шотландии 81-летняя Эйлин Макен впервые в жизни встретилась со своей матерью, которой 103 года, сообщает ирландская телерадиокомпания RTÉ.

Макен выросла в школе-интернате в Дублине и с 19 лет разыскивала маму, но безрезультатно. В 2018-м она обратилась за помощью к телерадиокомпании RTÉ.

Реклама

Уже в этом году генеалог, который занимался поисками, заявил, что, по его данным, женщина сейчас живет в Шотландии. В прошлом месяце Макен отправилась туда и впервые встретилась с матерью, которой в следующую субботу исполнится 104 года.

Макен призналась, что еще никогда не чувствовала себя такой счастливой.

"Она прекрасная женщина, у нее невероятная семья. Они меня очень тепло приняли, мы с мамой чудесно пообщались", - рассказала она журналистам.

Читайте также: Стоп машина. 3-летний американец заблокировал iPad отца на 40 лет