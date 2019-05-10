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10.05.2019, 18:19

В Шотландии 81-летняя женщина впервые встретилась с мамой: видео

В Шотландии 81-летняя женщина впервые встретилась с мамой: видео - Фото
Фото: скриншот видео

Эйлин Макен выросла в интернате и искала свою мать всю жизнь

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В Шотландии 81-летняя Эйлин Макен впервые в жизни встретилась со своей матерью, которой 103 года, сообщает ирландская телерадиокомпания RTÉ.

Макен выросла в школе-интернате в Дублине и с 19 лет разыскивала маму, но безрезультатно. В 2018-м она обратилась за помощью к телерадиокомпании RTÉ.

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Уже в этом году генеалог, который занимался поисками, заявил, что, по его данным, женщина сейчас живет в Шотландии. В прошлом месяце Макен отправилась туда и впервые встретилась с матерью, которой в следующую субботу исполнится 104 года.

Макен призналась, что еще никогда не чувствовала себя такой счастливой.

"Она прекрасная женщина, у нее невероятная семья. Они меня очень тепло приняли, мы с мамой чудесно пообщались", - рассказала она журналистам.

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Теги: мать, Эйлин Макен
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