В Шотландии 81-летняя женщина впервые встретилась с мамой: видео

В Шотландии 81-летняя Эйлин Макен впервые в жизни встретилась со своей матерью, которой 103 года, сообщает ирландская телерадиокомпания RTÉ.

Макен выросла в школе-интернате в Дублине и с 19 лет разыскивала маму, но безрезультатно. В 2018-м она обратилась за помощью к телерадиокомпании RTÉ.

Уже в этом году генеалог, который занимался поисками, заявил, что, по его данным, женщина сейчас живет в Шотландии. В прошлом месяце Макен отправилась туда и впервые встретилась с матерью, которой в следующую субботу исполнится 104 года.

Макен призналась, что еще никогда не чувствовала себя такой счастливой.

Eileen Macken, who was born in the Bethany Home in Dublin, has been reunited with her mother after 60 years of searching for her pic.twitter.com/Gc3X7WRr02