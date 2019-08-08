В трусах и с ноутом: звезда Один дома показал свою версию ремейка

Звезда оригинальной серии фильмов "Один дома" Маколей Калкин отреагировал на новость о том, что студия Disney планирует в ближайшем будущем устроить перезапуск комедии. Фотографию и комментарий Калкин опубликовал у себя в Instagram.
Актер представил собственную версию потенциального ремейка классической комедии. Он опубликовал фото, где сидит в трусах с ноутбуком и заказанной на дом едой.
"Вот как на самом деле выглядел бы обновленный "Один дома", - сообщил Калкин. А в Twiter написал: "Disney, позвони мне!".
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