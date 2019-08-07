Кино. Disney снимет римейк на "Один дома"

Студия Disney объявила, что планирует переснять культовый рождественский фильм "Один дома" для своего нового стримингового сервиса Disney+. Об этом сообщает BBC.
В компании пока удерживают интригу. Подробности о том, как будет адаптирован фильм, кто будет кричать "Кевин!" в самолете и кто будет играть культовых персонажей, еще не сообщались.
Директор студии Боб Айгер сказал, что в Disney планируют переснять еще несколько известных картин, в том числе приключенческую комедию "Ночь в Музее".
Запуск стримингового сервиса Disney+ запланирован на ноябрь 2019-го.
В декабре 2017-го Disney приобрел киностудию 20th Century Fox, после чего стал обладателем франшиз на ряд культовых кинокартин.
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