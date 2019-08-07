Кино. Disney снимет римейк на "Один дома"

Кадр из фильма "Один дома 2" (скриншот видео JoBlo Videos)

Студия Disney объявила, что планирует переснять культовый рождественский фильм "Один дома" для своего нового стримингового сервиса Disney+. Об этом сообщает BBC.

В компании пока удерживают интригу. Подробности о том, как будет адаптирован фильм, кто будет кричать "Кевин!" в самолете и кто будет играть культовых персонажей, еще не сообщались.

Директор студии Боб Айгер сказал, что в Disney планируют переснять еще несколько известных картин, в том числе приключенческую комедию "Ночь в Музее".

Запуск стримингового сервиса Disney+ запланирован на ноябрь 2019-го.

В декабре 2017-го Disney приобрел киностудию 20th Century Fox, после чего стал обладателем франшиз на ряд культовых кинокартин.

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