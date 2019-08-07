Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Кино. Disney снимет римейк на "Один дома"

Кино. Disney снимет римейк на "Один дома" - Фото
Кадр из фильма "Один дома 2" (скриншот видео JoBlo Videos)
07.08.2019, 13:23

В компании надеются повторить успех оригинальной картины

Студия Disney объявила, что планирует переснять культовый рождественский фильм "Один дома" для своего нового стримингового сервиса Disney+. Об этом сообщает BBC.

В компании пока удерживают интригу. Подробности о том, как будет адаптирован фильм, кто будет кричать "Кевин!" в самолете и кто будет играть культовых персонажей, еще не сообщались.

Директор студии Боб Айгер сказал, что в Disney планируют переснять еще несколько известных картин, в том числе приключенческую комедию "Ночь в Музее".

Запуск стримингового сервиса Disney+ запланирован на ноябрь 2019-го.

В декабре 2017-го Disney приобрел киностудию 20th Century Fox, после чего стал обладателем франшиз на ряд культовых кинокартин.

Читайте также: Disney перезапустит популярный мультфильм "Чип и Дейл": видео

 

Напишите нам
Disney Один дома Ночь в музее
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 