Вмешательство России в выборы США. Голливуд выпустит свою версию

В Голливуде начали работу над фильмом, посвященным возможному вмешательству России в президентские выборы в США в 2016 году. Об этом сообщает THR.
Режиссером картины станет Сюзанна Фогель - постановщица комедийного боевика "Шпион, который меня кинул".
Рабочее название нового проекта "Виннер". В нем будет рассказана история сотрудницы Pluribus International Corporation Риэлити Виннер. В 2017 году ее обвинили в передаче СМИ секретных данных Агенства национальной безопасности США. Доклад ведомства, опубликованный изданием The Intercept, был посвящен вмешательству российских хакеров в выборы США.
Сейчас Риэлити Виннер отбывает пятилетний срок в тюрьме.
"Для меня большая честь рассказать об очаровательной, смелой и веселой Виннер", – заявила продюсер фильма Аманда Филлипс.
Над сценарием работает Керри Хоули, которая в 2017 году написала в New York Magazine статью о Виннер.
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