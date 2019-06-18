Кино. Я хотела для Серсеи лучшей смерти - Лена Хиди

Лена Хиди в образе Серсеи (фото - Хелен Слоан/HBO)

Актриса Лена Хиди, сыгравшая Серсею Ланнистер в сериале "Игра престолов", хотела бы "лучшей смерти" для своей героини. Об этом она сообщила в интервью The Guardian.

После прочтения сценария Хиди чувствовала себя опустошенной.

"Я была немного расстроена таким исходом. Но я понимаю, что угодить всем невозможно", - сказала актриса.

Серсея Ланнистер погибла в пятой серии финального сезона под грудой камней в подвале Красного замка вместе с братом Джейме, которого сыграл Николай Костер-Вальдау.

Ранее сообщалось, что актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в культовом сериале "Игра престолов", сейчас проходит курс лечения. Издание New York Post писало, что Харингтон впал в легкую депрессию из-за финала сериала и лечился от стресса, нервного истощения и употребления алкоголя. По имеющимся данным, он обратился в клинику США за помощью за несколько недель до выхода последней серии.