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18.06.2019, 15:25

Кино. Я хотела для Серсеи лучшей смерти - Лена Хиди

Кино. Я хотела для Серсеи лучшей смерти - Лена Хиди - Фото
Лена Хиди в образе Серсеи (фото - Хелен Слоан/HBO)

Актриса, сыгравшая одну из главных ролей в "Игре престолов", призналась, что после прочтения сценария Хиди чувствовала себя опустошенной

Актриса Лена Хиди, сыгравшая Серсею Ланнистер в сериале "Игра престолов", хотела бы "лучшей смерти" для своей героини. Об этом она сообщила в интервью The Guardian.

После прочтения сценария Хиди чувствовала себя опустошенной.

"Я была немного расстроена таким исходом. Но я понимаю, что угодить всем невозможно", - сказала актриса.

Серсея Ланнистер погибла в пятой серии финального сезона под грудой камней в подвале Красного замка вместе с братом Джейме, которого сыграл Николай Костер-Вальдау.

Ранее сообщалось, что актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в культовом сериале "Игра престолов", сейчас проходит курс лечения. Издание New York Post писало, что Харингтон впал в легкую депрессию из-за финала сериала и лечился от стресса, нервного истощения и употребления алкоголя. По имеющимся данным, он обратился в клинику США за помощью за несколько недель до выхода последней серии.

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Теги: кино, сериал, Игра престолов, Лена Хиди, Серсея Ланнистер
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