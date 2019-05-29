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29.05.2019, 07:55

Звезда "Игры престолов" лечится от стресса после финала шоу

Звезда "Игры престолов" лечится от стресса после финала шоу - Фото
Кит Харингтон (фото - EPA)

Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в "Игре престолов", лечится от стресса, нервного истощения и злоупотребления алкоголем

Актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в культовом сериале "Игра престолов", сейчас проходит курс лечениия. Об этом пишет Reuters, ссылаясь на агента Харингтона.

"Кит решил использовать перерыв в своем графике для работы над некоторыми личными проблемами", - сказал агент.

Он не уточнил, что это за проблемы, но New York Post пишет, что Харингтон впал в легкую депрессию из-за финала сериала и лечился от стресса, нервоного истощения и употребления алкоголя. По имеющимся данным, он обратился в клинику США за помощью за несколько недель до выхода последней серии.

Харингтон ранее в этом году говорил, что ему было трудно справляться обрушившейся на него славой. "По идее, я должен был чувствовать себя самым счастливым человеком в мире, но на самом деле я чувствовал себя очень уязвимым", - рассказал он в интервью Variety в марте.

Ранее поклонники сериала "Игра престолов" показали в сети реакцию актеров, когда те узнали судьбу их персонажей во время прочтения сценария.

19 мая вышла финальная серия последнего сезона сериала. На данный момент петицию разгневанных фанов о том, чтобы финальный сезон был переснят, подписали более 1,5 млн человек. Автор сценария высказался о финале сериала и сообщил, что продолжение "Игры престолов" уже написано, назвав дату выхода

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Теги: кино, депрессия, Игра престолов, Кит Харингтон
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