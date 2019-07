За реставрацией шедевра Рембрандта можно будет следить онлайн

Амстердамский музей Рейксмюсеум начал крупнейшую реставрацию знаменитой картины Рембрандта "Ночной дозор" - и приглашает всех желающих наблюдать за ней вживую. Шедевр, созданный в 1642 году, разместили в специально разработанной стеклянной камере, чтобы поклонники искусства во всем мире могли следить за реставрационными работами онлайн. Об этом сообщает BBC.

Today #operationnightwatch has officially started at the Rijksmuseum. It will be the biggest and most wide-ranging research and conservation project in the history of Rembrandt’s masterpiece. https://t.co/EQML8Q7IPc pic.twitter.com/4jQlKiuUKj