За реставрацией шедевра Рембрандта можно будет следить онлайн

Фото: twitter.com/rijksmuseum

Амстердамский музей Рейксмюсеум начал крупнейшую реставрацию знаменитой картины Рембрандта "Ночной дозор" - и приглашает всех желающих наблюдать за ней вживую. Шедевр, созданный в 1642 году, разместили в специально разработанной стеклянной камере, чтобы поклонники искусства во всем мире могли следить за реставрационными работами онлайн. Об этом сообщает BBC.

Today #operationnightwatch has officially started at the Rijksmuseum. It will be the biggest and most wide-ranging research and conservation project in the history of Rembrandt’s masterpiece. https://t.co/EQML8Q7IPc pic.twitter.com/4jQlKiuUKj — Rijksmuseum (@rijksmuseum) 8 июля 2019 г.

Последний раз картину реставрировали 40 лет после того, как вандал порезал ее ножом. Картина почти 4 м в высоту и 4,5 м в ширину и весит 337 кг.

Эксперты Рейксмюсеума обеспокоены тем, что элементы шедевра меняются, указывая в качестве примера обесцвечивание фигуры маленькой собаки. В музее говорят, что благодаря исследованию и реставрации стоимостью в несколько миллионов евро удастся лучше понять состояние картины.

Отмечается, что это исследование необходимо для определения лучшего плана восстановления, с привлечением методов визуализации, фотографии высокого разрешения и прогрессивного компьютерного анализа. Используя эти и другие методы, можно будет сформировать очень детальное изображение картины - не только окрашенной поверхности, но и каждого слоя, от лака к полотну.

Генеральный директор музея Тако Диббиц заявил, что они решили позволить наблюдать за проектом, который получил название "Операция "Ночной дозор", всем желающим, посокльку картина - всеобщее достояние.

В январе сообщалось, что исследователи из Нидерландов раскрыли секрет техники Рембрандта, полотна которого от времени не стареют, а становятся только лучше. Ученые выяснили, почему так происходит.