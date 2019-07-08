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08.07.2019, 23:21

За реставрацией шедевра Рембрандта можно будет следить онлайн

За реставрацией шедевра Рембрандта можно будет следить онлайн - Фото
Фото: twitter.com/rijksmuseum

Началась крупнейшая реставрация картины "Ночной дозор"

Амстердамский музей Рейксмюсеум начал крупнейшую реставрацию знаменитой картины Рембрандта "Ночной дозор" - и приглашает всех желающих наблюдать за ней вживую. Шедевр, созданный в 1642 году, разместили в специально разработанной стеклянной камере, чтобы поклонники искусства во всем мире могли следить за реставрационными работами онлайн. Об этом сообщает BBC.

Последний раз картину реставрировали 40 лет после того, как вандал порезал ее ножом. Картина почти 4 м в высоту и 4,5 м в ширину и весит 337 кг.

Эксперты Рейксмюсеума обеспокоены тем, что элементы шедевра меняются, указывая в качестве примера обесцвечивание фигуры маленькой собаки. В музее говорят, что благодаря исследованию и реставрации стоимостью в несколько миллионов евро удастся лучше понять состояние картины.

Отмечается, что это исследование необходимо для определения лучшего плана восстановления, с привлечением методов визуализации, фотографии высокого разрешения и прогрессивного компьютерного анализа. Используя эти и другие методы, можно будет сформировать очень детальное изображение картины - не только окрашенной поверхности, но и каждого слоя, от лака к полотну.

Генеральный директор музея Тако Диббиц заявил, что они решили позволить наблюдать за проектом, который получил название "Операция "Ночной дозор", всем желающим, посокльку картина - всеобщее достояние.

В январе сообщалось, что исследователи из Нидерландов раскрыли секрет техники Рембрандта, полотна которого от времени не стареют, а становятся только лучше. Ученые выяснили, почему так происходит.

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Теги: художник, реставрация, рембрандт
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