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13.05.2019, 10:11

Звезда "Игры престолов" Кларк снимется в биографическом фильме

Звезда "Игры престолов" Кларк снимется в биографическом фильме - Фото
Эмилия Кларк (фото - HBO)

Дата выхода ленты пока неизвестна

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Киноактриса Эмилия Кларк, которая исполнила роль Дейнерис Таргариен в культовом сериале "Игра престолов", сыграет в биографической мелодраме о поэтессе Элизабет Барретт. Об этом сообщает Variety.

Фильм "Позволь мне перечесть" (Let Me Count the Ways) расскажет о романе и браке Барретт с драматургом Робертом Браунингом. Кто его сыграет, пока не сообщается.

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Режиссером картины выступит Бьорн Рунге ("Жены"). Дата выхода ленты также неизвестна. 

Элизабет Барретт Браунинг - известная английская поэтесса Викторианской эпохи. Пик ее популярности пришелся на 1850-е годы, когда была выпущена одна из наиболее известных ее работ - "Сонеты с португальского" (сборник любовных стихов).

Восьмой сезон "Игра престолов" заканчивается - 19 мая выйдет последняя шестая серия.

ее романе и браке с драматургом Робертом Браунингом. 

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Теги: поэтесса, актриса, фильм, Игра престолов, эмилия кларк
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