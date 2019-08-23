В NASA показали, как выглядит "рай" из космоса: фото

Космическое агентство США (NASA) опубликовало в Instagram-аккаунте серию ярких снимков Багамских островов.

"Багамские острова! Яркие цвета делают их для космонавтов одним из самых узнаваемых мест на Земле!" - написали представители агентства.

Сообщается, что сфотографировал «райские острова» специалист Европейского космического агентства Лука Пармитано. Дата снимков – 21 августа.

Справка. Багамские острова – архипелаг в Атлантическом океане, состоящий из более 700 островов, из которых обитаемы всего лишь 30. Из-за белоснежных пляжей и прозрачных бирюзовых лагун Багамы считают одним из лучших мест для отдыха в мире.

Ранее в NASA показали, как выглядит из космоса охваченная пожарами Амазония.

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