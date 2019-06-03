Alyona Alyona выпустила новый клип: видео

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Автор клипа назвал композицию "манифестом украински женщин"

Украинская хип-хоп-исполнительница Alyona Alyona выпустила клип на песню "Якби я була не я". Об этом сообщает Inspired

Песня вошла в альбом "Пушка". Над клипом работал украинский художник и аниматор Александр Даниленко. На видео нет самой исполнительницы, там появляются только абстрактные анимационные изображения. 

Как сообщает издание, певица называет композицию "самой эффектной" в первом альбоме. Данилюк назвал эту песню "манифестом украинских женщин". 

Ранее журнал The New York Times включил Alyona Alyona (настоящее имя — Алена Савраненко) в список 15 "самых важных исполнителей (европейского) континента, в музыкальном и социальном планах".

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Теги: музыка, клип, alyona alyona, хип-хоп
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