Alyona Alyona выпустила новый клип: видео

Украинская хип-хоп-исполнительница Alyona Alyona выпустила клип на песню "Якби я була не я". Об этом сообщает Inspired.

Песня вошла в альбом "Пушка". Над клипом работал украинский художник и аниматор Александр Даниленко. На видео нет самой исполнительницы, там появляются только абстрактные анимационные изображения.

Как сообщает издание, певица называет композицию "самой эффектной" в первом альбоме. Данилюк назвал эту песню "манифестом украинских женщин".

Ранее журнал The New York Times включил Alyona Alyona (настоящее имя — Алена Савраненко) в список 15 "самых важных исполнителей (европейского) континента, в музыкальном и социальном планах".

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