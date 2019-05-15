Украинская певица Кристина Соловий представила клип на песню "Про весну" из альбома "Любий друг". Он опубликован в YouTube.

Под видео авторы сообщают, что видео снимали в конце апреля. Режиссер клипа Юрий Движон. Автор музыки - Кристина Соловий и Евгений Соловий, слова к песне написала сама певица.

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Съемки проходили на территории архива-музея литературы и искусств Украины, где жили и творили украинские литераторы, композиторы и художники.

13 апреля популярная немецкая индастриал-метал-группа Rammstein опубликовала на своем Youtube-канале скандальный клип на кавер-версию песни британцев Depeche Mode "Stripped", премьера которого состоялась в 1998 году.

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