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13.05.2019, 00:24

Шоу-бизнес. Поп-певец Джастин Тимберлейк стал доктором наук: фото

Шоу-бизнес. Поп-певец Джастин Тимберлейк стал доктором наук: фото - Фото
Джастин Тимберлейк (фото - Instagram)

Музыканты Джастин Тимберлейк и Мисси Элиот получили ученые степени за "вклад в музыкальную индустрию и глобальное влияние"

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Американский поп-певец и актер Джастин Тимберлейк получил степень доктора наук. Об этом он сообщил в своем Instagram.

Церемония награждения состоялось в университете Бекрли в штат Калифорния (США). На сцену он вышел в мантии и вместе с рэп-исполнительницей Мисси Элиот, которая также получила диплом.

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По словам Тимберлейка, степень вручена за "вклад в музыкальную индустрию и глобальное влияние".

Тимберлейк - обладатель четырех премий Эмми и девяти премий Грэмми, прославился в качестве солиста бойбэнда ’N Sync. Продал более 18 млн копий своих двух соло-альбомов. Также основал собственный рекорд-лейбл Tennman Records и запустил линию одежды William Rast.

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Джастин Тимберлейк (фото - Instagram)

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Теги: музыкант, певец, диплом, джастин тимберлейк, доктор наук, мисси элиот
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