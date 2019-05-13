Шоу-бизнес. Поп-певец Джастин Тимберлейк стал доктором наук: фото

Джастин Тимберлейк (фото - Instagram)

Американский поп-певец и актер Джастин Тимберлейк получил степень доктора наук. Об этом он сообщил в своем Instagram.

Церемония награждения состоялось в университете Бекрли в штат Калифорния (США). На сцену он вышел в мантии и вместе с рэп-исполнительницей Мисси Элиот, которая также получила диплом.

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По словам Тимберлейка, степень вручена за "вклад в музыкальную индустрию и глобальное влияние".

Тимберлейк - обладатель четырех премий Эмми и девяти премий Грэмми, прославился в качестве солиста бойбэнда ’N Sync. Продал более 18 млн копий своих двух соло-альбомов. Также основал собственный рекорд-лейбл Tennman Records и запустил линию одежды William Rast.

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Джастин Тимберлейк (фото - Instagram)