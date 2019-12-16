Бельгийский карнавал исключили из списка наследия ЮНЕСКО: за что

Карнавал в Алсте (Бельгия) исключили из репрезентативного списка нематериального культурного наследия человечества. Об этом сообщает пресс-служба ЮНЕСКО.

Такое решение принял межправительственный комитет в связи с систематическими проявлениями антисемитизма и расизма во время карнавала, о которых сообщалось в вербальной ноте Королевства Бельгии, поступивший в секретариат ЮНЕСКО.

Отмечается, что в статье 2 Конценции 2003 года об охране нематериального культурного наследия говорится о том, что "принимается во внимание только то нематериальное культурное наследие, которое согласуется с существующими международно-правовыми актами по правам человека и требованиями взаимного уважения между сообществами, группами и отдельными лицами…".

Подобное решение ЮНЕСКО приняла впервые.

Карнавал в Алсте был внесен в список нематериального культурного наследия человечества в 2010 году.

В параде участвуют платформы с карикатурами на ортодоксальных евреев – это возмутило 40-тысячную еврейскую общину Бельгии.

В организации подчеркнули, что ЮНЕСКО придерживается своих основополагающих принципов достоинства, равенства и взаимного уважения между народами и осуждает все формы дискриминации, включая расизм, антисемитизм, исламофобию и ксенофобию.

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