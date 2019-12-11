Белка ругается матом. Дауни-мл провел кастинг в "Дулитл": видео

Актер Роберт Дауни-мл., сыгравший главную роль в фильме "Дулитл", провел кастинг среди животных. Такой шуточный ролик выпустила студия Universal в рамках рекламной кампании картины.

На прослушивании Дауни-мл. просит животных повторить реплики из известных фильмов.

Утка забывает фразу из "Челюстей", попугай на автомобиле врезается в коробки, а белка "стреляет" из мыши и жестко ругается.

На самом деле основная цель видео – представить актеров озвучания персонажей-животных. За попугая Полинезию говорит Эмма Томпсон, гориллу Чи-Чи озвучивает Рами Малек, Октавия Спенсер дала голос утке Даб-Даб, тигр Барри говорит голосом Рэйфа Файнса, а Джон Сина – белого медведя Йоши.

Эксцентричный доктор доктор Дулиттл понимает язык животных и живет в отдаленном поместье, предпочитая их общество человеческому. Но когда судьба бросает ему вызов, Дулитл отправляется в большое путешествие навстречу удивительным приключениям вместе со всей странной разношерстной компанией.

В украинский прокат фильм выйдет 9 января 2020 года.

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