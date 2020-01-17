Без предупреждения. Эминем выпустил альбом в стиле Хичкока: видео

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Также рэпер выпустил клип на композицию Darkness

Популярный американский рэпер Эминем без каких-либо анонсов выпустил свой одиннадцатый сольный альбом Music To Be Murdered By. Об этом сообщает CNN.

В пластинку вошли совместные песни с Эдом Ширан, умершим в декабре 2019 рэпером Juice WRLD, Андерсоном Паком и давним другом Эминема - рэпером Royce da 5’9.

Одним из продюсеров альбома выступил Доктор Дре.

Во время работы Эминем вдохновлялся альбомом Alfred Hitchcock Presents Music To Be Murdered By, в создании которого принимал участие Альфред Хичкок.

Рэпер воссоздал обложку этого релиза – там культовый режиссер приставил к своей голове топор и револьвер. В новой версии на месте Хичкока появился Эминем.

Кроме того, голос Хичкока звучит в интерлюдии между песнями. Записи взяты из интерлюдий Alfred Hitchcock Presents Music To Be Murdered By.

  

Также Эминем выпустил клип на композицию Darkness, в которой он читает о массовом убийстве на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе в 2017 году, в ходе которого убили 58 человек.

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Теги: музыка, эминем
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