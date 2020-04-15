Более 100 онлайн-выставок: Google Arts&Culture открыл доступ к новым экскурсиям

Ко Всемирному дню искусства Google Arts & Culture запускает новую коллекцию познавательных видео и онлайн-экскурсий Family Fun with Arts & Culture. Об этом сообщает официальный блог Google Украина.

В подборку вошли фото и видео об искусстве, животных, науке, космосе, книгах и музыке. Это виртуальные туры внутри адронного коллайдера и черной дыры, прогулки с динозаврами Юрского периода, экскурсии по самым известным музейным галереям мира.

Также в открытом доступе - более 100 разнообразных онлайн-выставок, на которых представлены более 18 000 новых художественных произведений, артефактов и историй. Проект поддержали 35 участников, в том числе Фонд Атасси (ОАЭ), Музей современного искусства в Буэнос-Айресе (Аргентина), Palazzo Monti (Италия), Йельский центр британского искусства (США).

Среди прочих - коллекция Nakamura Keith Haring в Японии - единственного в мире музея, эксклюзивно представляющего произведения Кита Харинга. Более 50 его работ оцифрованы в сверхвысоком разрешении.

15 апреля с 14:00 до 00:00 пройдет благотворительный онлайн-марафон #РазомВдома при участии известных украинских артистов, организованный для борьбы с эпидемией COVID-19

"Ангел" Кита Харинга (Фото: Google Украина)

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