DakhaBrakha. Появился тизер докфильма о музыкантах: видео

Опубликован второй тизер документального фильма, посвященного одной из самых известных украинских групп DakhaBrakha, который называется "ДахаБраха. Путь".

В описании к видео говорится, что весь 2019 год музыканты провели в пути. Они проехали с концертами по Украине, Франции, Южной и Северной Америке - 14 городов и около 40 000 километров дорог. В этом году DakhaBrakha сопровождала съемочная группа.

Видео посвящено записи нового альбома в студии звукозаписи в далекой Бразилии.

Съемки фильма "ДахаБраха. Путь", который делают при поддержке Украинского Культурного Фонда, идет с осени 2018 года. Это история об участниках группы: о том, как они создают музыку, как выступают с концертами, о буднях музыкантах и их детских воспоминаниях.

Премьера фильма "ДахаБраха. Путь" запланирована на 2021 год.

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