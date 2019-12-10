День прав человека. Ленни Кравиц выпустил черно-белый клип: видео

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Видеоролик вышел в рамках кампании #FightRacism

Популярный музыкант Ленни Кравиц опубликовал в YouTube черно-белый клип на песню Here To Love, приуроченный всемирному Дню прав человека, который отмечается 10 декабря.

Клип стал своеобразным дебютом для музыканта – Ленни Кравиц впервые сам срежиссировал видео.

Видеоролик вышел в рамках кампании #FightRacism - композиция Here To Love стала официальным гимном акции. 

Постановщиком клипа выступил сам музыкант – это его режиссерский дебют.

  • 5 декабря сообщалось, что журнал Rolling Stone выбрал 50 лучших музыкальных альбомов 2019 года. На первом месте оказался альбом Арианы Гранде Thank U, Next.

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Теги: ленни кравиц, музыка
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