Джеймс Бонд. Режиссер "Не время умирать" показал, как снимался фильм: видео

Кэри Фукунага, режиссер 25-го фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать", рассказал о создании картины. Соответствующее видео студия Universal опубликовала на Youtube-канале James Bond 007.

По словам Фукунага, для него было важно заново открыть героя - показать, в кого он превратился после пяти лет отставки и как справляется с изменившимися правилами мира шпионов.

Фукунага еще раз подтвердил, что "Не время умирать" станет последним появлением Дэниэла Крэйга в роли агента 007.

В видео режиссер рассказывает, что в новом фильме Бонду предстоит столкнуться со своим самым опасным злодеем.

Мировая премьера фильма запланирована на 3 апреля 2020 года.

16 января продюсеры бондианы официально объявили, что в фильмах бондианы роль Джеймса Бонда никогда не будет исполнять женщина и объяснили, почему.

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