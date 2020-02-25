Джеймс Бонд. Режиссер "Не время умирать" показал, как снимался фильм: видео

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Режиссер Кэри Фукунага рассказал и показал, как снимали 25-й фильм о Джеймсе Бонде "Не время умирать"

Кэри Фукунага, режиссер 25-го фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать", рассказал о создании картины. Соответствующее видео студия Universal опубликовала на Youtube-канале James Bond 007.

По словам Фукунага, для него было важно заново открыть героя - показать, в кого он превратился после пяти лет отставки и как справляется с изменившимися правилами мира шпионов.

Фукунага еще раз подтвердил, что "Не время умирать" станет последним появлением Дэниэла Крэйга в роли агента 007.

В видео режиссер рассказывает, что в новом фильме Бонду предстоит столкнуться со своим самым опасным злодеем.

Мировая премьера фильма запланирована на 3 апреля 2020 года.

  • 16 января продюсеры бондианы официально объявили, что в фильмах бондианы роль Джеймса Бонда никогда не будет исполнять женщина и объяснили, почему.

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Теги: джеймс бонд, трейлер
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