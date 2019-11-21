"Это не убийство". Вышел трейлер сериала о мести нацистам: видео

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Сериал можно будет увидеть в следующем году

На Youtube-канале Amazon Prime Video опубликован первый трейлер сериала "Охотники", в главной роли которого играет легендарный Аль Пачино.

В описании к видео говорится, что сериал "Охотники" основан на реальных событиях, которые происходили в 1977 году в Нью-Йорке. 

Герои шоу обнаруживают, что сотни сбежавших нацистов живут в Америке и начинают их преследовать и мстить. Но вскоре охотники "раскрывают далеко идущий заговор и должны помешать новым нацистским планам геноцида".

Точная дата выхода сериала пока не названа, сказано только, что его можно будет увидеть в 2020 году.

  • 19 ноября сообщалось, что актриса Райли Кио, внучка Элвиса Пресли, исполнит главную роль в сериале Daisy Jones and the Six, который заказал Amazon.

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Теги: Amazon, трейлер, сериал, Охотники
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