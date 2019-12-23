Фильм-открытие Каннского фестиваля покажут в кинотеатрах: видео

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Премьера картины "Правда" запланирована на февраль 2020 года

Опубликован трейлер семейной драмы "Правда", который был фильмом-открытием Каннского кинофестиваля-2019.

Главные роли в ленте исполнили Катрин Денев, Жюльет Бинош и Итан Хоук. Режиссером выступил Хирокадзу Корээда.

По сюжету фильма, в увядающей звезде Фабьен (Катрин Денев) приезжает в гости дочь Люмир (Жюльет Бинош), ее муж (Итан Хоук) и ребенок. Встреча близких родственников превращается в конфликт. Параллельно Фабьен получает роль в научно-фантастическом фильме про женщину, которая никогда не стареет.

Премьера драмы "Правда" запланирована на февраль 2020 года.

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Теги: трейлер, жюльет бинош, Катрин Денев
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