Фильм-открытие Каннского фестиваля покажут в кинотеатрах: видео

Опубликован трейлер семейной драмы "Правда", который был фильмом-открытием Каннского кинофестиваля-2019.

Главные роли в ленте исполнили Катрин Денев, Жюльет Бинош и Итан Хоук. Режиссером выступил Хирокадзу Корээда.

По сюжету фильма, в увядающей звезде Фабьен (Катрин Денев) приезжает в гости дочь Люмир (Жюльет Бинош), ее муж (Итан Хоук) и ребенок. Встреча близких родственников превращается в конфликт. Параллельно Фабьен получает роль в научно-фантастическом фильме про женщину, которая никогда не стареет.

Премьера драмы "Правда" запланирована на февраль 2020 года.

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