Финские рокеры Poets of the Fall выпустили новый клип: видео

Финская рок-группа Poets of the Fall выпустила клип на песню "The Sweet Escape". Видео опубликовано на канале группы в YouTube сегодня, 10 мая.

"The Sweet Escape" - песня из восьмого студийного альбома "Ultraviolet", который вышел в октябре 2018 года.

Poets of the Fall образовалась в Хельсинки в 2003 году. На осень 2019-го у музыкантов запланирован тур в США и Европе: они выступят в Люксембурге, Франции, Нидерландах и Великобритании. Группа посещала и Украину.

