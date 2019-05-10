Финские рокеры Poets of the Fall выпустили новый клип: видео

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Видео представили на канале группы в YouTube

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Финская рок-группа Poets of the Fall выпустила клип на песню "The Sweet Escape". Видео опубликовано на канале группы в YouTube сегодня, 10 мая. 

"The Sweet Escape" - песня из восьмого студийного альбома "Ultraviolet", который вышел в октябре 2018 года.

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Poets of the Fall образовалась в Хельсинки в 2003 году. На осень 2019-го у музыкантов запланирован тур в США и Европе: они выступят в Люксембурге, Франции, Нидерландах и Великобритании. Группа посещала и Украину.

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Теги: клип, рок-группа, Poets of the Fall
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