Rammstein показали клип на песню Radio: видео

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Второй клип с нового альбома Rammstein, который выйдет 17 мая, опубликован на канале группы в YouTube

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Немецкая группа Rammstein сегодня, 26 апреля, представила второй клип с грядущего альбома - на этот раз на песню Radio. Премьера состоялась в полдень по киевскому времени на канале группы в  YouTube.

В этом черно-белом видео музыканты предстали одетыми по моде начала прошлого века, макияж на лице солиста Тилля Линдеманна заставляет вспомнить о 20-х годах. Возможно также, что Линдеманна вдохновил сценический образ Клауса Номи - американского певца немецкого происхождения.

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При этом оборудование и стилистику зала, показанного в клипе, скорее можно отнести к 50-м.

Музыка Rammstein в этой песне вызывает ассоциации с другой культовой немецкой группой - Kraftwerk, тем более, что четверо участников снялись в том числе за синтезаторами - так, как обычно выступали и снимались в клипах Kraftwerk. Кроме того, синтезаторный проигрыш Radio заставляет вспомнить другую песню группы, ставшую культовой, - Du hast.

В 1997 г. Rammstein выпустили кавер на песню Kraftwerk - Das Modell. 

Песня, как можно догадаться, о радио.

Напомним, за титул изобретателя радио с российским ученым Александром Поповым соперничают итальянец Гульельмо Маркони, серб Никола Тесла, немец Генрих Герц и британец Оливер Лодж, при этом Маркони и Попов считаются лидерами "изобретательской гонки". Попов, как утверждается, осуществил передачу радиотелеграммы 24 марта 1896 года на закрытом заседании Русского физико-химического общества. Маркони же занялся конструированием радиопередатчиков и приемников в конце 1894 года и подал заявку на изобретение 2 июня 1896 года.

Известно, что в 1919 г. состоялась первая в России передача голоса по радио. А уже летом 1920 г. была получена первая лицензия на открытие частной коммерческой радиостанции в Детройте (США).

В 1924 году Би-би-си начала трансляцию по радио сигналов точного времени.

А в 1954 году американская компания Regency выпустила на рынок первый коммерческий транзисторный радиоприемник.

В прошлом веке тоталитарные режимы глушили зарубежные радиопередачи. Это до сих пор делает Китай, Северная Корея, а также Куба и Иран.

Ранее Rammstein показали тизер альбома, который ожидается к выходу 17 мая. В этом видео культовая группа использовала фото одной из площадей Херсона.

В марте Rammstein выпустили первый клип с нового альбома - на песню Deutschland. На данный момент у него уже около 38 млн просмотров на YouTube. Видео раскритиковали политики - за якобы антисемитизм - как в Германии, так за ее пределами.

На канале группы в YouTube уже есть тизеры практически всех песен с новой пластинки.

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Теги: видео, музыка, клип, Rammstein, Radio
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