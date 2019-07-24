Гитарист Кино ответил Metallica кавером на "Enter Sandman": видео

На концерте своего симфонического проекта один из основателей легендарной рок-группы Кино Юрий Каспарян "ответил" на исполнение группой Metallica кавер-версии "Группа крови", сыграв вместе с оркестром инструментальную часть хита "Enter Sandman" американских рокеров.

Соответствующий ролик размещен в Facebook лейбла Maschina Records.

А так песня "Металлики" звучит в оригинале:

Американцы сыграли композицию Виктора Цоя 21 июля на концерте в Москве.

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